Erstes Schnitzel seit 8 Jahren: Georg und Mutter Claudia Polic © Ballguide Nicholas Martin

Herzhaft beißt Georg Polic Montagmittag in sein Schnitzel. Das Dutzend Kameras, das den 13-Jährigen dabei filmt, ist ihm in diesem Moment egal, weil: "Das letzte Schnitzel habe ich mit fünf Jahren gegessen, damals beim Fischen." In den vergangenen Jahren konnte sich der aufgeweckte Bub aus Graz-Umgebung, der an einer schweren, seltenen Muskelkrankheit (Spinale Muskelatrophie II) leidet, nur noch von Brei und Shakes ("die schmecken aber sche**e") ernähren. Im Jänner 2019 wog er nur noch gut 14 Kilogramm. ....bis es vor wenigen Wochen mit Beginn einer vieldiskutierten Behandlung zur merkbaren Besserungen kam.

