Tag der Arbeitslosen Neue Armutsfalle? Kampagne soll Notstandshilfe erhalten

Netzwerk der Beschäftigungsbetriebe Steiermark und Armutsnetzwerk beteiligen sich an Kampagne "SOS Notstandshilfe". 287 steirische Bürgermeister erhielten Brief, um sich am Erhalt des Auffangnetzes "Notstandshilfe" zu beteiligen.