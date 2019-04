Bis Dienstag dominiert in der Steiermark noch wechselhaftes Wetter. Dann geht es - zumindest vorübergehend - mit den Temperaturen wieder bergauf.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Süden ist in den nächsten Tagen wetterbegünstigt © Fuchs Jürgen

Meist wolkiges und kühles Wetter steht am heutigen Sonntag in der Steiermark an der Tagesordnung. Häufig regnet es nördlich des Alpenhauptkammes, Schnee fällt im Norden der Steiermark zum Teil bis auf 1000 Meter herab. Der Süden ist etwas begünstigt, bekommt laut Zentralanstalt für Meteorologie (Zamg) nur wenig bis gar keinen Regen ab.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.