Bei einer Kollision mit einem Autofahrer wurde im März ein Radfahrer in Graz-Liebenau getötet. Die Radler-Szene gedenkt dem 54-Jährigen mit einem Ghostbike an der Unfallstelle.

Nach mehreren Jahren Pause musste in Graz wieder ein Ghostbike aufgestellt werden © kk

Auch wenn die Unfallzahlen tendenziell gestiegen sind, in der schwerwiegendsten Tabelle stand in Graz seit drei Jahren eine Null: Seit fast drei Jahren gab es in Graz keinen Radfahr-Unfall mit tödlichem Ausgang.

