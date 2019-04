Facebook

Auch bei kurzen Strecken müssen Kinder im Kindersitz gesichert sein © dpa/Nicolas Armer

Es war wohl eine Verkettung von unglücklichen Umständen und Leichtsinnigkeit: Eine Autofahrerin schätzte am Donnerstag in Graz den Abstand zur parallel und dahinter fahrenden Straßenbahn falsch ein und bog links ab. Es gab eine Vollbremsung und einen Zusammenstoß mit der Tram, und ein 15 Monate alter Säugling, der in den Armen seiner (am Hintersitz mitfahrenden) Mutter lag, erlitt schwere Kopfverletzungen.

