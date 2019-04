Facebook

Wieder Überfall auf Taxilenker © ballguide/Pajman

Während in Graz und Umgebung die "Cobra" in sechs Wohnungen gleichzeitig zugriff und dabei mutmaßliche Taxi- und Supermarkträuber festnahm, kam es am Mittwochmorgen zu einem weiteren Überfall auf einen Taxilenker. Der spätere Räuber war am gegen 3.30 Uhr vor einem Nachtklub am grazer Eggenberger Gürtel in das Taxi eingestiegen und ließ sich vom 44-jährigen Fahrer nach Pircha (Gemeinde Ludersdorf-Wilfersdorf) bringen.

Dort stieg der Unbekannte 45 Minuten später aus. Plötzlich versetzte der Fahrgast dem Lenker einen Fußtritt und hielt ihm ein Messer vors Gesicht. Dann schlug er ihm mit dem Griff des Messers auf die Nase. Der Fahrer übergab dem Räuber, der laut Opfer fast kein Deutsch gesprochen hat, seine private Geldtasche. Damit flüchtete der Täter dann zu Fuß. Der Taxifahrer wurde bei dem Überfal leicht verletzt.

Personenbeschreibung

Wie die Raubermittler des Landeskriminalamts (LKA) herausfanden, dürfte sich der Verdächtige in der Vergangenheit schon öfters im Bereich Pircha aufgehalten haben. Der Mann ist etwa 30 bis 35 Jahre alt, untersetzt und hat eine Glatze. Vermutlich ist er ungarischer Herkunft.

Hinweise an das LKA, Journaldienst. Tel: 059133 60 - 3333.

