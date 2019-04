Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Michael Saria

Was rief einst Stadionsprecher Günther Schrey, was schreib die Kleine Zeitung 1982 über den SK Sturm, welche Aufzeichnungen gibt es aus dem Jahr 1923 - alle diese und viele weitere Fragen werden in der neuen Ausstellung im Graz Museum beantwortet. "Die Gruabn. Das Herz von Sturm" wird heute um 19 Uhr eröffnet. Ab morgen, Freitag, ist die Ausstellung für alle zugänglich.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.