Für arte-Dreh in Graz Pamela Anderson fuhr mit der Märchengrottenbahn

Rund um die Eröffnung des Elevate-Festivals drehte der Ex-Baywatch-Star eine Folge von "Durch die Nacht mit ..." für arte und ZDF in Graz. Nun wurde bekannt, was dabei alles am Drehplan stand - von Märchengrottenbahn bis Doppelwendetreppe. Wir haben vier kurze Ausschnitte aus der Sendung!