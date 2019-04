Die Stadt will jetzt Betriebe beraten, sodass mehr Mitarbeiter vom Pkw auf Rad oder Öffis umsteigen. Bis 20. Mai kann man sich bewerben.

Vom Auto auf den Radweg oder in die Straßenbahn: Der Umstieg auf dem Weg in die Arbeit soll stärker gefördert werden © Juergen Fuchs

Wie fahren Sie eigentlich jeden Tag zur Arbeit? Und wenn es mit dem Auto ist, was würde Sie zum Umsteigen bewegen? Diesen Fragen will die Stadt nun unter anderem mit der Forschungsgesellschaft für Mobilität (FGM) in ausgewählten Betrieben nachgehen und Maßnahmen präsentieren.

