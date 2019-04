Facebook

© Diözese Graz-Seckau/Christian Brunnthaler

Es war „ein durchaus Ehrfurcht gebietender und berührender Moment“, beschreibt Christian Brunnthaler von der Dompfarre: Im Zuge der gerade begonnenen Renovierungsarbeiten am Grazer Dom wurden am Dienstag zwei Gruften geöffnet. Ausschlaggebend waren starke Feuchtigkeitsschäden am frühbarocken Epitaph von Sigmund Graf Trautmannsdorff – auf die Suche nach der Ursache machte man sich auch in den Gruften unter der Franz-Xaver-Kapelle und der Rochus- bzw. Pestkapelle (links vom Eingang).

