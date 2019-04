Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sie können ein Lied von Flucht und Integration singen: Die Musigranten © Juergen Fuchs

Wie so viele brachen Mo, Amir, Javid und Arman im Herbst 2015 aus Afghanistan auf, um sich in eine bessere Welt zu flüchten, um in Sicherheit leben zu können. Ein Monat lang waren sie mit Schleppern unterwegs, kamen über den Iran, die Türkei, dann in Griechenland via Kos und Athen bis nach Österreich. Wie so viele haben sie einen Asylantrag gestellt, sind in erster Instanz abgeblitzt und warten nun schon lange auf ihr zweites Interview, um vielleicht doch noch Asyl gewährt zu bekommen.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.