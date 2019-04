Facebook

Hermann (FP) im Landtag © lkt

In der nächsten Landtagssitzung am Dienstag (30. 4.) wird die FPÖ eine „dringliche Anfrage“ an Gesundheitslandesrat Christopher Drexler (ÖVP) richten. Für FP-Klubobmann Stefan Hermann stehe zwar "außer Frage, dass das alte System in vielen steirischen Regionen nur mehr eine Scheinversorgung bot". Das neue Modell habe den Stresstest aber nicht bestanden. Hermann pocht daher auf „unbedingt notwendige Verbesserungen“ des Angebots.

