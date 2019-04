Facebook

Für die SPÖ eines der größten regionalen Leuchtturmprojekte: die Nachnutzung des ÖDK-Areals © Rainer Brinskelle

Am Flughafen Graz-Thalerhof zog die SPÖ gestern Zwischenbilanz über Leuchtturmprojekte in den roten Gemeinden in den Bezirken Graz-Umgebung und Voitsberg. "In diesen beiden Bezirken leben rund 204.000 Einwohner und 84.600 Beschäftigte gehen dort in 14.000 Betrieben ihrer Arbeit nach. Die Herausforderungen, die in den Gemeinden tagtäglich gemeistert werden müssen, sind sehr unterschiedlich", so Landesrätin Ursula Lackner, die die Regionalvorsitzende der SPÖ Graz-Umgebung/Voitsberg ist.

