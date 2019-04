Facebook

Eine Pkw-Lenkerin (34) aus dem Bezirk Graz-Umgebung wollte am Samstag den Gleiskörper der Straßenbahn an der Kreuzung Posenergasse im Grazer Bezirk Andritz überqueren. Laut eigener Angabe hatte sie zwar zuvor an der Stopptafel angehalten, übersah die stadteinwärts fahrende Straßenbahngarnitur allerdings. Der Pkw kollidierte im Bereich der Stoßstange mit der Straßenbahngarnitur. Die 34-Jährige erlitt leichte Verletzungen, in der Straßenbahn wurde niemand verletzt.