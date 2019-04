Kleines Team, großes Festival: „Klanglicht“ begeistert von Sonntag bis Dienstag in Graz bis zu 100.000 Menschen – dahinter stehen gerade einmal fünf Leute.

Die Menschen hinter Klang & Licht: CEO Bernhard Rinner, Technik-Leiter Oliver Kern, Texterin Karin Schmerda, Kuratorin Birgit Lill, Praktikantin Julia Gosch © Klanglicht/Marija Kanizaj

So eine Erfolgsgeschichte könne man wirklich nicht planen, sagt Bernhard Rinner: Da habe man offenbar einfach einen Nerv getroffen. Fünf Jahre ist es her, da wünschte sich der damalige interimistische Intendant der Grazer Bühnen-Holding eine Produktion, die das „Innenleben“ der Oper nach draußen transportiert, Nicht-Opern-Besuchern zeigt, was sie verpassen. Eine schnöde Opern-Übertragung war dem heute 49-Jährigen zu langweilig, da kam der Hinweis seiner Marketingverantwortlichen Birgit Lill gerade richtig: Es gab da dieses Kollektiv aus drei Grazer Projektionskünstlern, die sie kannte: OchoReSotto. Sie bespielten 2015 erstmals die Fassade der Oper, der Kaiser-Josef-Platz wurde abends geöffnet, mit 2500 Besuchern ohne viel Werbung ein Riesenerfolg. Klanglicht war geboren.

