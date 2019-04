Facebook

Thomas Jauk von der Grazer Firma "Plankenauer" © Michael Saria

Sie sausen mit Schmäh und einem Augenzwinkern daher - jene Plakate und Inserate, welche der Grazer Reifenspezialist "Plankenauer" derzeit affichiert und schaltet. Auch in der Kleinen Zeitung: "Schraubt schneller als sein Schatten", heißt es da in einer Anzeige - darauf zu sehen ist Thomas Jauk, Mitarbeiter bei der Firma Plankenauer in der Triester Straße in Graz.

