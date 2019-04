Bis Ende Mai soll das miese Raumklima behoben sein. Nach Misere vorigen Herbst soll das Grazer Strafamt in die Büros zurückkehren.

Sorgte im Herbst für Ärger: Der Grazer Gürtelturm. © Bernd Hecke

Es war im November der Aufreger, der auch den Grazer Gemeinderat beschäftigt hat und zur Prüfung beim Stadtrechnungshof gelandet ist: Vorigen Sommer sind 30 Mitarbeiter des städtischen Strafamtes in den Gürtelturm übersiedelt. Der Beginn der Klima-Misere: Die Raumluft in den Büros hat Mitarbeitern so zugesetzt, dass sie über eine Vielzahl von Beschwerden klagten. Im Herbst hat man das Team deshalb wieder ausgesiedelt.

