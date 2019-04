Vorfall in der Grazer Innenstadt sorgt für Diskussionen: Ist so ein Mitteleinsatz - bei aller Dramatik - angemessen?

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sonntagnachmittag: Der Polizeihubschrauber über der Grazer Josefskirche © Michael Saria

Der Überfall auf ein junges Pärchen in der Grazer Innenstadt am Sonntag sorgte für Aufsehen - und er sorgt bis heute für Diskussionen: Zum einen schütteln viele darüber den Kopf, dass so etwas am helllichten Tag möglich ist.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.