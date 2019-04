Erfolgreiche Alarmfahndung in Graz: Nach einem Überfall wurden zwei Jugendliche gefasst - drei weitere sollen auf der Flucht sein.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Hubschrauber über den Grazer Dächern © Michael Saria

Jetzt gibt es erste Details zu dem Raub am Sonntag in der Grazer Innenstadt: Passiert war er am gegen 15.15 Uhr beim Verkehrsgarten im Stadtpark. Dort war ein Paar, beide Mitte 20, unterwegs. Als die Frau ein WC aufsuchte, wartete der Mann inzwischen mit ihrer Handtasche.