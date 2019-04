Serien-Hit biegt am Montag in die Zielgerade - im Bezahlfernsehen, aber auch in ausgewählten Kinos.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am 15. April startet die finale Staffel von GoT © HBO

Diesem Ereignis fiebern auch in der Steiermark unzählige Fans entgegen: Am Montag, den 15. April, läuft die finale achte Staffel der Erfolgsserie "Game of Thrones" vom Stapel. Oder besser gesagt von "GoT", wie es innerhalb der eingeschworenen Gemeinschaft heißt.