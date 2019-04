Facebook

Der Plabutschtunnel wird jede Nacht zur wohl ungewöhnlichsten Baustelle des Landes © Juergen Fuchs

Davon können Popsternchen nur träumen – so oft wie der Grazer Plabutschtunnel schafft es seit November 2017 niemand in die heimischen Radios. Ist er doch zwischen 20 Uhr und 5 Uhr früh Dauergast in allen Verkehrsnachrichten. Motto: Pop-up-Baustelle statt Pop. Während tagsüber bis zu 50.000 Fahrzeuge – im aktuellen Osterreiseverkehr sogar noch mehr – durch den längsten zweiröhrigen Straßentunnel Österreichs brettern, wird allabendlich auf zehn Kilometern zwischen Graz-West und Gratkorn an harten Brettern gebohrt: Die längste Straßenbaustelle des Landes wird jeden Tag komplett neu auf- und wieder abgebaut.

