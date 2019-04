Facebook

Aus für dir Post in der Annenstraße © Alex Danner

Einen eingeschriebenen Brief abholen, ein Päckchen aufgeben – in der Postfiliale in der Annenstraße unweit der Roseggerhaus-Kreuzung wird das schon bald nicht mehr möglich sein. Schon länger gab es Gerüchte, dass die Post den Standort zusperren wird, nun bestätigt man den Schritt und nennt auch erstmals ein Datum. „Wir ziehen am 12. Juli aus“, kündigt Post-AG-Sprecher David Weichselbaum an.

