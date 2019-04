Facebook

Das Kreuz, Zeichen des Todes, aber auch der Auferstehung © stock.adobe.com

"Wir möchten zeigen, warum uns dieser Tag so wichtig ist“, bringt es der steirische Superintendent Wolfgang Rehner auf den Punkt. Evangelisch-lutherische, evangelisch-methodistische und altkatholische Kirche laden am Karfreitag kommende Woche gemeinsam zum Gottesdienst auf den Grazer Färberplatz ein.

Für die Mitglieder der drei Konfessionen ist dieser Tag ja heuer erstmals nicht von vornherein ein Feiertag. Als Protestaktion wollen die drei Kirchen das Feiern im öffentlichen Raum trotzdem keinesfalls sehen, sondern vielmehr als Glaubenszeugnis. Rehner: „Gott geht durch Leiden und Tod, damit wir erlöst werden, zur Freiheit gelangen. Das ist die Karfreitagsseite der Medaille Dann leuchtet die Osterseite auf: Der lebendige Gott lässt uns das Leben feiern. Diese Botschaft bringen wir am Karfreitag zu den Menschen in die Stadt.“

