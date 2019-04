Kleine Zeitung +

Aus dem Gemeinderat Graz bekommt jetzt einen Veggie-Day

Die Stadt Graz hat heute beschlossen, dass jeder Mittwoch zum "Veggie-Day" wird. Auf fleischlose Kost setzt man an diesem Tag in den 75 Firmen und Tochtergesellschaften der Stadt, aber auch in Schulen und Kindergärten.