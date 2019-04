Der steirische Darts-Profi Zoran Lerchbacher strebt am Freitag die Qualifikation für das European-Tour-Turnier in Graz an.

Zoran Lerchbacher © AP

Das Darts-European-Tour-Turnier in Graz vom 3. bis 5. Mai lockt beinahe die gesamte Weltelite in die Premstättner Halle. Auch der steirische Profi Zoran Lerchbacher wäre gern dabei. Am Freitag steigt dafür die Qualifikation im englischen Barnsley, der Modus ist seit diesem Jahr neu. Zwar gibt es nach wie vor einen Tag vor Turnierbeginn, den Host-Nation-Qualifier, an dem nur österreichische Spieler teilnehmen dürfen, die vier Startplätze erhalten. Doch alle Spieler, außer den ProTour-Top-16, mit einer Tour Card, dazu zählt auch Lerchbacher, müssen am Vorabend von Players-Championship-Turnieren in eine eigene Qualifikation.

