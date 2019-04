Facebook

Sujetfoto Polizei © Jürgen Fuchs

In Graz kam es kurz vor 20 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach ersten Informationen sind bis zu sechs Pkw in den Unfall auf der Liebenauer Hauptstraße verwickelt. Die Unfallstelle liegt in unmittelbarer Nähe der Polizeiinspektion. Das Rote Kreuz ist mit mehreren Fahrzeugen an der Unfallstelle. Einer ersten Alarmierung zufolge sollen bis zu zehn Personen verletzt sein.

