Um die Drucktechnik der Risographie versammelt sich ein bunter Kreis von jungen Künstlern. © Privat

Dass man mit einem gewöhnlichen Bürodrucker mehr als nur einfältige Dokumente vervielfältigen kann, wusste man als Schüler spätestens dann, wenn man seinen Allerwertesten plötzlich als Flugblatt in der Hand hielt. Sein japanischer Schöpfer Riso Kagaku hätte aber wohl nur milde gelächelt, hätte man ihm prophezeit, dass sein harmloses Arbeitstier, der „Risodrucker“, rund 40 Jahre nach Erfindung eine Renaissance in der Underground-Kunst feiern sollte.

Ob in Amerika oder in Graz, wo man auch hinschaut, um die Drucktechnik der Risographie versammelt sich ein bunter Kreis von jungen Künstlern. Ihre Plakate und Werke mit einer Mischung aus Abstraktion und Spontaneität lassen den Geist einer längst vergessenen Kunstrichtung aufleben.