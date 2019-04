Spatenstich Infineon baut um 20 Millionen Euro in Graz aus

Infineon erweitert seinen Standort in Graz um 20 Millionen Euro. Im neuen 4500 Quadratmeter großen Komplex entstehen bis Sommer 2020 fast 300 Arbeitsplätze in der Forschung und Entwicklung. Am Mittwoch erfolgte der Spatenstich.