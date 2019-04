Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Vom Flughafen Graz ging es nach Porto. © Jürgen Fuchs

In Urlaubslaune stiegen 186 Passagiere diesen Montag am Grazer Flughafen um 8 Uhr in der Früh in den Charterflug der tschechischen Fluglinie Travel-Service, um Richtung Porto abzuheben. Das taten sie auch, pünktlich und ohne Verzögerung. Der Haken dabei, der bei Dutzenden Reisenden die Freude nach der Landung in Portugal trüben sollte: Der Kapitän der Charter-Airline ließ 41 verladene Koffer wieder aus dem Flieger holen und diese Gepäckstücke zurück in Graz.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.