Nach den Negativ-Schlagzeilen um Grazer Herzchirurgie stoppte diese zunächst die Transplantationen. Am Dienstag folgte der nächste Knalleffekt: Abteilungsleiter wurde dienstfrei gestellt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Herzchirurgie am LKH Uniklinikum zieht nun Konsequenzen © Juergen Fuchs

Die Medizinische Universität Graz und die Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft m.b.H. "haben gemeinsam entschieden, Otto Eugen Dapunt betreffend seiner Leitungsfunktion als Abteilungsleiter der Klinischen Abteilung für Herzchirurgie an der Universitätsklinik für Chirurgie am LKH-Universitätsklinikum Graz und seiner Tätigkeit in der Patientenbetreuung bis auf Weiteres dienstfrei zu stellen". Das teilte die Spitalsgesellschaft nun mit.