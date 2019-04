Facebook

Symbolbild © KLZ/Weichselbraun

Gleich eine Reihe an Anzeigen setzt es für drei junge Grazer nach einem Vorfall, der am Montag viele Passanten in helle Aufregung versetzt hat. Wie die Polizei berichtet, alarmierten gegen 15 Uhr gleich mehrere Augenzeugen die Polizei, nachdem ein 18-jähriger Grazer mitten in einer Straßenbahn eine Waffe zückte und offenbar in die Höhe streckte.