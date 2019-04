Dienstagfrüh kam es in der Grazer Zinzendorfgasse zu einem Küchenbrand, der Wohnungsbesitzer erlitt eine Rauchgasvergiftung.

Beim Brand in der Zinzendorfgasse wurde die Küche zerstört © BFG

Die Serie an folgenreichen Wohnungsbränden reißt nicht ab. Erst in der Vorwoche kam bei einem Brand in Eggersdorf ein 95-jähriger Pflegebedürftiger ums Leben.