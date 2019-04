Dewesoft Wie steirische Technologie die weltweit größte Seebrücke sichert

Dewesoft aus Kumberg liefert Messtechnik für die weltgrößte Seebrücke in Asien und das Kolosseum in Rom.

55 Kilometer lang: jene Brücke, die Hongkong mit Macau und Chinas Festland verbindet © HZMB

Die grundlegende Botschaft der Auftraggeber war trotz Differenzen während der Bauzeit stets unstrittig: Die 55 Kilometer lange Hongkong-Zhuhai-Macau-Brücke (HZMB) soll als weltgrößte Überwasserbrücke in erster Linie zeigen, welche Dynamik der Wirtschaftsraum im asiatischen Südosten entwickeln kann. Dafür nahmen China & Co. schlussendlich knapp 13 Milliarden US-Dollar (11,5 Milliarden Euro) in die Hand und eine siebenjährige Bauzeit in Kauf. Seit Spätherbst 2018 werden nun durch die gigantische Konstruktion die Finanzmetropole Hongkong mit der Glücksspielstadt Macau und der Industrieregion Zhuhai auf Chinas Festland verbunden.

