Österreichs erste Tankstelle„Graz ist anderen wieder um ein Stück voraus“

Am 16. 9. 1924 eröffnete am Jakominiplatz die erste Tankstelle Österreichs. Zwei Jahre später gab es schon sechs „Benzinabgabestellen“.

Eröffnung der Tankstelle in Graz © Allgemeine Automobil Zeitung, 15.10. 1924

Das „Tankstellen-Sterben“ war vor einigen Jahren in Graz massiv. Trotz aktueller Trends zu alternativen Fortbewegungsmitteln und Treibstoffen prägt die Tankstelle immer noch das Bild unserer Ortschaften. Mit der Ausstellung „Mythos Tankstelle“ macht das Grazer Volkskundemuseum auf das Phänomen aufmerksam und weist darauf hin: Die erste Tankstelle Österreichs wurde in Graz errichtet – am 16. September 1924 am Jakominiplatz.

