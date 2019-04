Reaktion Identitäre: Schützenhöfer spricht Klartext

Der Grazer Vizebürgermeister Mario Eustacchio sieht weiter keinen Grund, sich von den Identitären zu distanzieren. Die Steiermark werde dadurch in ein schlechtes Licht gerückt, unterstreicht LH Hermann Schützenhöfer.

LH Hermann Schützenhöfer © Ballguide/Tamara Mednitzer

Im Zuge der ÖVP Bezirkskonferenz in Gabersdorf im Bezirk Leibnitz fordert Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer von der steirischen FPÖ ihr Verhältnis zum rechtsextremen Rand klarzustellen. Denn, so Schützenhöfer: „Nicht alles, was rechtlich gerade noch nicht verboten ist, ist auch moralisch vertretbar!