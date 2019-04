Facebook

Neuer Rektor an der KPH gesucht © KLZ/Hoffmann

An der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule in Graz laufen derzeit die letzten Vorbereitungen für ein Hearing im Zusammenhang mit der Rektorswahl. Der langjährige Rektor – er war auch Gründungsrektor der KPH – Siegfried Barones, hatte nach einer längeren Auszeit Ende des Vorjahres erklärt, dass er nur noch bis Herbst im Amt bleiben möchte. Er wolle sich persönlich verändern und in die Lehre (Religionspädagogik) zurückkehren. Barones (61) ist seit 2007 Rektor und hätte eigentlich bis zum Ende seiner dritten Amtszeit 2022 verbleiben sollen.