Heute, Freitag, werden auch in Graz wieder Hunderte Schüler fürs Klima demonstrieren - in der Unterrichtszeit. Wird sich das ändern?

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Fridays for Future: Auch in Graz wird heute wieder demonstriert © Ballguide/Tamara Mednitzer

In Sachen Klimaschutz ist es fünf vor zwölf - also findet heute, Freitag, ab 11.55 Uhr die nächste Demonstration von Jugendlichen in Graz statt: Vom Mariahilferplatz aus zieht der „Fridays for Future“-Protestmarsch zum Hauptplatz.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.