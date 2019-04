Endlich: Der heutige Regen wird gerade in der Süd- und Oststeiermark sehnsüchtig erwartet. Aber wie viel wird es regnen?

Immerhin rund zehn Liter pro Quadratmeter sind heute drin © Fuchs Jürgen

Aufatmen in weiten Teilen der Süd- und Oststeiermark: Der heutige 5. April 2019 wird endlich auch in diesen Regionen, die zuletzt von Trockenheit geplagt waren, Regenschauer bringen. Den Vormittag über bis zumindest in die Mittagsstunden sollte es nass werden.

