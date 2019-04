Jung-Sozialisten projizierten in der Nacht eine - nicht eben vornehm formulierte - Rücktrittsaufforderung an die FP-Politiker Eustacchio und Sickl an die Rathausfront.

Die Projektion sorgte mitten in der Nacht für Verwunderung © SJ

Nein, das war noch kein Vorgeschmack auf das Klanglicht-Festival, das in zwei Wochen Graz in bunte Lichterwelten hüllen wird. Doch etliche Passanten wunderten sich in der Nacht auf Freitag über einen großen beleuchteten Schriftzug, der kurzfristig auf die Fassade des Grazer Rathauses projiziert worden war. Zu sehen was das durchgestrichene Konterfei des Grazer Vizebürgermeisters Mario Eustacchio (FPÖ), versehen mit der Botschaft: "Es reicht! Eustacchio und Sickl, schleicht's euch!"