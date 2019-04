Facebook

Landesstatistiker Martin Mayer wurde ausgezeichnet © Thomas Wieser

Sie erinnern sich an Gerhart Bruckmann? Der „Hochrechner der Nation“ trug das Seine dazu bei, dass Martin Mayer Statistiker wurde: „Er hat mich schon als Jugendlicher total fasziniert und inspiriert“, erzählt der gebürtige Leobener. Einen Monat, bevor Mayer im April 1966 das Licht der Welt erblickte, erstellte Bruckmann bereits die erste Wahlhochrechnung weltweit – und jetzt schließt sich der Kreis: Dem Steirer wurde diese Woche der Gerhart-Bruckmann-Preis der Österreichischen Statistischen Gesellschaft überreicht. Eine besondere Ehre für den Leiter des Referats Statistik und Geoinformation des Amtes der Steiermärkischen Landesregierung.



Nicht, dass ihm dieser Job in die Wiege gelegt worden wäre. Doch schon im zarten Kindesalter hatten es Mayer Zahlen angetan. So saß er etwa bei Verwandtenbesuchen in der Obersteiermark auf einem Hügel, schaute auf den Gastarbeiterverkehr hinunter und registrierte die Farben der Autos in einer Strichliste ...



Nach der HIB Liebenau studierte der Steirer Technische Mathematik, spezialisierte sich auf Statistik, bewarb sich auf eine Ausschreibung hin für die Statistik Steiermark – und fing am Faschingsdienstag 1993 an: bei der ältesten Landesstatistik Österreichs, die in jenem Jahr ihren 100er feierte.



Seine erste Statistik? Alles rund um die Bevölkerung: Geburten, Sterbefälle, Eheschließungen, Scheidungen ... Es sollte eine von vielen werden.

Zur Person Martin Mayer, geb. 17. April 1966 in Leoben, seit dem 7. Lebensjahr in Graz zu Hause.

Leiter des Referats Statistik und Geoinformation der Abteilung Landes- und Regionalentwicklung des Amtes der Steiermärkischen Landesregierung.

Gerhart-Bruckmann-Preis der Österreichischen Statistischen Gesellschaft (Laudatio von Prof. Herwig Friedl, TU Graz).

Fünf Statistiker arbeiten heute mit Martin Mayer im, filtern aus Daten, die hauptsächlich von der Statistik Austria kommen, Werte für die weiß-grüne Mark und ihre Regionen heraus. Einkommen, Bevölkerungsentwicklung, Arbeitsmarktsituation ... „Unser Motto ist: Wir machen aus Daten Informationen für Politik, Verwaltung und die Öffentlichkeit“. Und das ganz offensichtlich ausgezeichnet.Er sei ein, bekennt der– nicht nur im Dienst (ab 2006 Landesstatistiker, seit 2012 Leiter des Referats für Statistik und Geoinformation), sondern auch in der Freizeit. Fremde Länder haben es ihm angetan – wie viele er bereist hat, weiß seine. 76 – auf 100 würde er gern kommen. Das Highlight war dabei Neuseeland, „ein absoluter Traum“. Und wenn es nach ihm geht, wird das Land in seiner Statistik wohl noch einmal auftauchen.