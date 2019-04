Facebook

Das ist der erste der Bäume, die an der Hausfassade gesetzt wurden © Klaus Höfler

Schon seit 2016 kommt das Thema immer wieder auf. Die damalige Umweltstadträtin und Grünen-Chefin Lisa Rücker ging damit an die Öffentlichkeit: Die Fassade des Gebäudes der Uniqa-Versicherung in der Grazer Annenstraße soll begrünt werden - und so zum Vorzeigeprojekt für die Schaffung von zusätzlichem Grünraum in verbauten Grazer Gebieten werden.