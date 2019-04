Jetzt ist es fix!UCI-Abschied: So geht es mit dem Grazer Annenhof-Kino weiter

Facebook

Bis zuletzt prangerte das Logo des UCI auf der Fassade des Kinos in der Grazer Annenstraße. Das wird sich nun ändern: Wie berichtet wurden alle drei verbliebenen UCI-Standorte in Österreich von Mitbewerber Cineplexx übernommen. Was das für den Standort in der steirischen Landeshauptstadt bedeutet, blieb zunächst unklar.

