Die beiden Unfallfahrzeuge © Siegfried Ullrich

Ein folgenschweres Verkehrsmanöver führte ein Autolenker Donnerstag kurz nach Mittag in Gratwein (Bezirk Graz-Umgebung) aus: In der Bahnunterführung setzte er in einer Rechtskurve zum Überholen an. Das erste Fahrzeug, das auf der Gegenfahrbahn unterwegs war, konnte noch ausweichen, mit dem zweiten krachte er direkt zusammen.

