Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Radfahrer in Graz © Juergen Fuchs

Jo, wir san mim Radl do! Während in der Landeshauptstadt Graz laut neuester Mobiliätserhebung rund 19,3 Prozent mit dem Fahrrad unterwegs sind, sind in der ganzen Steiermark noch nicht viele "mim Radl do" - nämlich erst 6 Prozent.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.