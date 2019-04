Aufregung bei AK-Wahl an Grazer Klinik: Stimmenabgabe war vor dem eigentlichen Beginn schon gelaufen. Die Urne wurde im Sackerl durchs Haus getragen. FCG moniert, man sei ausgetrickst worden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Urne durch Klinik getragen © fcg

Vor einer Woche fiel der Startschuss für die Arbeiterkammerwahl in der Steiermark, das Finale ist am 10. April. Wenn sich der Trend aus Kärnten, Oberösterreich (Rekordergebnisse der Roten) oder Wien (Sozialdemokratischen hielten die Absolute) fortsetzt, kann Josef Pesserl (FSG) ruhig schlafen. Es sei denn, es passiert etwa Unvorhergesehenes – wie es laut den Christgewerkschaftern (Franz Gosch, Günther Ruprecht/ ÖAAB-FCG) an der Grazer Albert-Schweitzer-Klinik passiert sei.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.