Polizeieinsatz (Sujetbild) © Juergen Fuchs

Einen Großeinsatz der Polizei gab es gegen Mittag in Graz St. Peter. Zeugen wollen einen Mann dabei beobachtet haben, wie er sich für einen Überfall vorbereitete und schlugen Alarm. Der Verdächtige wurde von Beamten der Polizeiinspektion Plüddemanngasse in der Nähe einer Bankfiliale in der St. Peter Hauptstraße festgenommen. Derzeit wird er von den Beamten des Landeskriminalamts befragt.