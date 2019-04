Facebook

Polizeieinsatz (Sujetbild) © Juergen Fuchs

Einen Großeinsatz der Polizei gab es gegen Mittag in Graz St. Peter. Ein Polizist außer Dienst hatte einen Mann beim Verlassen einer Bankfiliale in der St. Peter Hauptstraße beobachtet, der offensichtlich verkleidet war. Laut dem Zeugen trug er einen falschen Bart und Handschuhe. In der Annahme, es habe sich ein Bankraub ereignet, verständigte der Beamte seine Kollegen.