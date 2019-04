Steirer des Tages"Most wanted" - hier gibt's den besten steirischen Most

Facebook

Martin Mausser ist "Mostproduzent des Jahres 2019" © (c) Alexander Danner

Es gibt Überraschungssieger und es gibt Sieger der Kategorie „Das war ja allerhöchste Zeit“. Wenn es um den Most geht, dann fällt der Hitzendorfer Martin Mausser (47) eindeutig in zweite Kategorie.

Seit 30 Jahren verfolgt der ausgebildete Obstbauer konsequent sein Ziel, den steirischen Most „weg vom früheren Image des Haustrunks und Arme-Leute-Getränks“ zu bringen, „und zwar dorthin, wo er hingehört – an die Spitze von Qualitätsprodukten“.

