© (c) Thaut Images - stock.adobe.com

Nutzen sie den heutigen Sonnenschein, wenn Sie können: Die ZAMG verspricht einen wunderschönen Tag. Obwohl man in der Früh noch mit Jacke aus dem Haus musste, werden die Temperaturen im Verlauf des Tages sogar noch höher klettern als gestern. Am Samstag kratzte Graz an der 20-Grad-Marke, der Sonntag soll diese knacken - ein bis zwei Grad mehr sind zu erwarten.