Er kam, sang und begeisterte: Herbert Grönemeyer befindet sich gerade in der Form seines Lebens. Den Beweis dafür erbrachte er am Samstag auch in Graz.

Herbert Grönemeyer begeisterte in der Grazer Stadthalle 11.000 Fans © Alexander Danner

Man mag ihn – oder eben nicht. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Aber dass Herbert Grönemeyer nicht nur zu den erfolgreichsten Pop-Barden gehört, sondern auch zu den gehaltvollsten, an dieser Tatsache kommt man nicht vorbei. Und auch daran nicht, dass sich der 63-Jährige – dessen Karriere so überreich an Höhepunkten ist – gerade in der Form seines Lebens befindet.

